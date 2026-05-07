Barış Manço’nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu: İntihar mı yoksa cinayet mi?

7.05.2026 11:14:00
Haber Merkezi
Barış Manço ile aynı sahneyi paylaşan perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci, Bodrum’daki evinde ölü bulundu. Av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan Cebeci'nin ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Bir dönem Kurtalan Ekspres kadrosunda yer alan ve usta sanatçı Barış Manço ile aynı sahneyi paylaşan perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Müsgebi Mahallesi'nde yaşayan Cebeci’den uzun süre haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek evine gitti. Eve giren yakınları, sanatçıyı av tüfeğiyle vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Hüseyin Cebeci’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Muğla Gazetesi'nin aktardığına göre; polis ekipleri ev ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde ayrıntılı inceleme başlatıldı. Cebeci’nin ölümünün intihar mı yoksa farklı bir nedenle mi gerçekleştiğinin yapılacak kriminal incelemelerin ardından netleşeceği bildirildi.

Sanatçının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İBB KÜLTÜR’DEN TAZİYE MESAJI

İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından Hüseyin Cebeci için paylaşılan taziye mesajında, şu ifadelere yer verildi:

“Efsane grup Kurtalan Ekspres’in eski perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sanatçıya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyoruz.”

Doğukan Manço'dan Barış Manço açıklaması: 'Bayramları babamızdan ayrı geçirirdik' Doğukan Manço, babası Barış Manço ile bayram anılarının olmadığını söyleyerek, "Bayramları babamızdan ayrı geçirirdik, onu sadece televizyondan izleyebilirdik" dedi. Efsane sanatçının hayatı ise yakında beyazperdeye taşınacak.
Barış Manço'nun ailesini sarsan ölüm: İnci Manço İlbay hayatını kaybetti Türk müziğinin usta isimlerinden ünlü sanatçı Barış Manço’nun kız kardeşi İnci Manço İlbay hayatını kaybetti. 80 yaşındaki İlbay’ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilirken, ölüm haberini Manço’nun eski eşi Instagram hesabından duyurdu.
Oyuncu Ekin Koç'tan açıklama: Barış Manço filminin neden iptal edildiği ortaya çıktı! Türk müziğinin efsanevi ismi Barış Manço'nun hayatını konu alan filmde rol alacağı duyurulan oyuncu Ekin Koç, film projesinin neden iptal edildiğini açıkladı. Filmde başrolde olması planlanan Ekin Koç, "Açıkçası ben çok şaşırmadım, çok maliyetli bir projeydi" açıklamasında bulundu.