Barış Manço’nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu: İntihar mı yoksa cinayet mi?

Bir dönem Kurtalan Ekspres kadrosunda yer alan ve usta sanatçı Barış Manço ile aynı sahneyi paylaşan perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Müsgebi Mahallesi'nde yaşayan Cebeci’den uzun süre haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek evine gitti. Eve giren yakınları, sanatçıyı av tüfeğiyle vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Hüseyin Cebeci’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Muğla Gazetesi'nin aktardığına göre; polis ekipleri ev ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, olay yerinde ayrıntılı inceleme başlatıldı. Cebeci’nin ölümünün intihar mı yoksa farklı bir nedenle mi gerçekleştiğinin yapılacak kriminal incelemelerin ardından netleşeceği bildirildi.

Sanatçının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İBB KÜLTÜR’DEN TAZİYE MESAJI

İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından Hüseyin Cebeci için paylaşılan taziye mesajında, şu ifadelere yer verildi:

“Efsane grup Kurtalan Ekspres’in eski perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sanatçıya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyoruz.”