Beşinci kez hapse girecek olan Barış Pehlivan: Mücadele etmememi istiyorlar, cezaevine girersem bilin ki esirim

Yayınlanma: 13.08.2023 - 21:30

Güncelleme: 13.08.2023 - 21:35

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan "B Yüzü" isimli bir Youtube kanalında önemli açıklamalarda bulundu. 15 Ağustos'ta 5'inci kez hapsedilmek istenen Pehlivan, cezaevine teslim olacağını belirtti. Pehlivan "Hakkımda galiba 150’ye yakın soruşturma açıldı bugüne kadar. 15 Ağustos’ta açık cezaevine girersem bilin ki ben esirim. Beni esir olarak orda tutacaklar" ifadelerini kullandı.

'MESLEĞİ BIRAKMAMI İSTİYORLAR'

20 yıldır gazetecilik yaptığını ve Anayasal haklarını kullandığı için cezalandırıldığını ifade eden Pehlivan, "Onlar benim mücadele etmememi istiyorlar. Benim bu mesleği bırakmamı istiyorlar. Ama aksine ben de daha motive olmaya çabalıyorum, kendime bunu da atlayabileceğimi inandırmaya çalışıyorum. Bugüne kadar da hiç haksız çıkmadım" dedi.

'MAFYA BABASI SERBEST, BARIŞ PEHLİVAN İÇERDE'

Gazeteci Fatih Altaylı, Pehlivan’ın beşinci kez hapsedilmek istenmesine, "Katiller, mafya babaları, uyuşturucu satıcıları serbest, Barış içeride. Ayıptır, yazıktır!" diyerek tepki göstermişti.

LEMAN'DAN 'BARIŞ PEHLİVAN' KAPAĞI

LeMan Dergisi ise resmi sosyal medya hesabından, Barış Pehlivan ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bulunduğu bir karikatür paylaşarak şu notu düştü:

"İki gün sonra beşinci kez hapse girecek olan gazeteci Barış Pehlivan, "Onlar benim mücadele etmemi istemiyorlar, bu mesleği bırakmamı istiyorlar. Cezaevine girersem bilin ki ben esirim" dedi."