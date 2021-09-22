Barış Yarkadaş: Veyis Ateş beni savcılığa şikayet etmiş, ifade vermek yine bizim payımıza düştü

Avusturya'da ABD'nin girişimiyle gözaltına alınıp tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon avro istediği belirtilen ve mal varlığını açıklayacağını söylemesinin üstünden 3 ay geçen Habertürk TV'nin eski sunucusu Veyis Ateş'in CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ı savcılığa şikâyet ettiği belirtildi.





Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yarkadaş, cuma günü avukatıyla birlikte ifade vermeye gideceğini açıkladı.