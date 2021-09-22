Barış Yarkadaş: Veyis Ateş beni savcılığa şikayet etmiş, ifade vermek yine bizim payımıza düştü

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, HaberTürk eski sunucusu Veyis Ateş'in kendisini savcılığa şikayet ettiğini, cuma günü ifade vereceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2021 Çarşamba, 19:26
Barış Yarkadaş: Veyis Ateş beni savcılığa şikayet etmiş, ifade vermek yine bizim payımıza düştü
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Avusturya'da ABD'nin girişimiyle gözaltına alınıp tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon avro istediği belirtilen ve mal varlığını açıklayacağını söylemesinin üstünden 3 ay geçen Habertürk TV'nin eski sunucusu Veyis Ateş'in CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ı savcılığa şikâyet ettiği belirtildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yarkadaş, cuma günü avukatıyla birlikte ifade vermeye gideceğini açıkladı.

'İFADE VERMEK YİNE BİZİM PAYIMIZA DÜŞTÜ'

Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"Korkusuz Gazetesi ve KRT TV’de yaptığım yorumlardan dolayı beni savcılığa şikayet etmiş. Cuma günü avukatım Acar Yigit‘le birlikte ifade vermeye gideceğim. İlginç zamanlardan geçiyoruz. İfade vermek yine bizim payımıza düştü" 

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