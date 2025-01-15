Bartın'da telefon şarjı için birbirlerine girdiler!
Telefon şarjı kullanımı nedeniyle kavga eden tarafları sakinleştirmekte güçlük çeken polis ekipleri, biber gazı kullandı. Taraflardan birinin, polis ekiplerinden de şikâyetçi olduğu öğrenildi.
Bartın'da Tuna Mahallesi Hendekyanı Caddesi'nde telefon şarjı kullanımı nedeniyle 2 grup arasında tartışma başladı.
İddiaya göre; telefon şarj aletinin kullanımı konusunda anlaşmazlık yaşayan iki taraf arasında çıkan tartışma büyüdü. Kavgaya dönüşen tartışma sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olaya müdahale eden polis ekipleri, tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti. Biber gazı kullanan polis ekipleri ile kavgaya karışan bir grup arasında da gerginlik yaşandı.
POLİSTEN ŞİKÂYETÇİ OLDULAR!
Taraflar birbirinden şikâyetçi olurken bir grubun polislerden, polislerin ise gruptan şikâyetçi olduğu öğrenildi. Polisten şikâyetçi olunması nedeniyle adli işlemlere jandarma ekiplerinin devam ettiği öğrenildi.
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