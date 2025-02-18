Başından vurulmuş halde bulunmuştu... Kurtarılamadı!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 12:37

Güncelleme: 18.02.2025 - 12:37

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi Kayacık Camii arkasında bulunan 14019 Sokak’taki boş bir alanda feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; çevredeki yurttaşlar yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın başından vurulduğunu ve durumunun ağır olduğunu tespit etti.

Ağır yaralı olarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ve adının Murat Kamallı (44) olduğu belirlenen şahıs, yoğun bakım servisine alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen, yaralı şahıs bir gün sonra hayatını kaybetti. Kamallı’nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kamallı'nın cenazesi, 100. Yıl Yeni Camisi'nde kılınacak namazın ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'na defnedilecek.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalarda, olay sırasında Murat Kamallı ile birlikte oldukları belirlenen iki kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayın sebebini ve şüphelilerin olayla bağlantısını ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.