Şanlıurfa’da başından vurulan kadın yaşam mücadelesi veriyor!

Siverek ilçesinde başından silahla vurulan 30 yaşındaki Gülcan A. adlı kadın, ağır yaralandı. İki çocuk annesi kadın yoğun bakımda tedavi altına alınırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da başından vurulan kadın yaşam mücadelesi veriyor!
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İHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 13:05

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde ağır yaralı halde özel bir araçla hastaneye getirilen kadının, başından silahla vurulduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerde adının Gülcan A. (30) olduğu belirlenen kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İlk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen kadının bilincinin kapalı olduğu ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi.

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Gülcan A.’nın vurulmasıyla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekiplerinin 2 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi. Olayın ayrıntılarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


Etiketler: #Kadın #Soruşturma #Şanlıurfa #yaralı

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