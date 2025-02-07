Şanlıurfa’da başından vurulan kadın yaşam mücadelesi veriyor!

Yayınlanma: 07.02.2025 - 13:05

Güncelleme: 07.02.2025 - 13:05

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gece saatlerinde ağır yaralı halde özel bir araçla hastaneye getirilen kadının, başından silahla vurulduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerde adının Gülcan A. (30) olduğu belirlenen kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İlk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen kadının bilincinin kapalı olduğu ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi.

İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Gülcan A.’nın vurulmasıyla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekiplerinin 2 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi. Olayın ayrıntılarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.