Başını kesip, balkondan attı: Dehşet anlarının yeni görüntüsü ortaya çıktı

Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu bir kişinin arkadaşının başını keserek aşağı attığı olayla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 20:56
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Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi Şehit Erkan Alyanak Sokak'ta saat 10.30 sıralarında meydana gelmişti. Yabancı uyruklu iki kişi arasında çatı katında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya çıkmıştı. 

Kavga etmeye etmeye şahıslardan biri eline geçirdiği baltayla diğerini öldürerek kafasını kesmişti. 

Olayda şahıs, arkadaşının kafasını çatıdan aşağı atmıştı. Adam kısa süre sonra kendisini boşluğa bırakarak intihar girişimde bulunmuştu. 

Dehşete düşüren anların yeni görüntüsü ortaya çıktı. Kesilen başın sokağa atılma anı kameraya yansıdı. Görüntülerde, kesilen başın sokağa atılma anı ve etraftakilerin korkarak kaçması yer aldı.



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