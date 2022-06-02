Başkan Oran: 'Çeşme pahalı' algısına son veriyoruz
Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Dalyan Marina Kafe’yi hizmete aldı. Oran, “Benim Çeşme ailem, deniz manzarasına karşı oturup 3 liraya çay, 9 liraya kahve içebilecek” dedi.
“Alaçatı Paraçatı”, “Çeşme Pahalı” algısına son vermek için çalıştıklarını belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, belediye şirketi ÇEŞTUR’daki 9’uncu işletmeyi Dalyan Marina’da açtı. Tekke Plaj ve Restoran, Seyir et Kafe, Şifne Termal Otel Restoran, Alaçatı Kafe, Meydan Kafe, Taş İskele, Ilıca Kafe ve Değirmen Kafe’den sonra Dalyan Marina Kafe’de Çeşmeliler’in hizmete girdi.
“VATANDAŞ 3 LİRAYA ÇAY İÇEBİLECEK”
Göreve geldiği günden bu yana kentin farklı noktalarında açtığı kafeteryalar ve restoranlarla Çeşmeliler’in takdirini toplayan Oran, “Belediyemiz bünyesinde, kentimizin farklı noktalarında 9 kafeterya ve restoranı hizmete soktuk. 250 Çeşmeli gencimize, 12 ay iş imkanı sağladığımız bu işletmelerle halkımıza kaliteli hizmet veriyoruz, Çeşme pahalı algısına son veriyoruz. Toplumcu belediyecilik anlayışıyla, toplumun tüm kesimlerinin Çeşme’nin güzellikleriyle buluşmasına olanak sağlıyoruz. Benim Çeşme ailem deniz manzasında oturup 3 liraya çay, 9 liraya kahve içebilecek.” dedi.
Video Haberler
- Türkiye'ye giriş yaptığı ortaya çıktı
- Akaryakıt fiyatları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi!
- Uzman çavuş, araçta öldürülmüş bulundu
- Kolları ve bacakları olmayan 'Nakşin' protez istiyor
- Yabancı uyruklu sahte polisler 13 turisti gasbetti
- Uzmanından korkutan kuraklık uyarısı
- Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon TL ceza
- 4 göçmen kaçakçısına tutuklama
- Önce bıçakladı, sonra başında sela okudu
- Korkutan görüntü: Su kırmızıya döndü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hıçkıra hıçkıra ağlatacağız'
- Kaftancıoğlu'ndan 'sürtük' yanıtı
- Bebek sahilinin ardından şimdi de Ümraniye!
- İfadeleri ortaya çıktı
- AKP son 15 yılın en düşük seviyesinde!
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 10 soru
- 'Ağzına yüreğine sağlık Cumhurbaşkanım...'
- 'Kasırgaya hazırlanın'
- 'Sürtük' sansürü
- Eski AKP'li bakandan 'sürtük' eleştirisi