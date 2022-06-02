Başkan Oran: 'Çeşme pahalı' algısına son veriyoruz

02 Haziran 2022 Perşembe, 11:28

“Alaçatı Paraçatı”, “Çeşme Pahalı” algısına son vermek için çalıştıklarını belirten Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, belediye şirketi ÇEŞTUR’daki 9’uncu işletmeyi Dalyan Marina’da açtı. Tekke Plaj ve Restoran, Seyir et Kafe, Şifne Termal Otel Restoran, Alaçatı Kafe, Meydan Kafe, Taş İskele, Ilıca Kafe ve Değirmen Kafe’den sonra Dalyan Marina Kafe’de Çeşmeliler’in hizmete girdi.

“VATANDAŞ 3 LİRAYA ÇAY İÇEBİLECEK”

Göreve geldiği günden bu yana kentin farklı noktalarında açtığı kafeteryalar ve restoranlarla Çeşmeliler’in takdirini toplayan Oran, “Belediyemiz bünyesinde, kentimizin farklı noktalarında 9 kafeterya ve restoranı hizmete soktuk. 250 Çeşmeli gencimize, 12 ay iş imkanı sağladığımız bu işletmelerle halkımıza kaliteli hizmet veriyoruz, Çeşme pahalı algısına son veriyoruz. Toplumcu belediyecilik anlayışıyla, toplumun tüm kesimlerinin Çeşme’nin güzellikleriyle buluşmasına olanak sağlıyoruz. Benim Çeşme ailem deniz manzasında oturup 3 liraya çay, 9 liraya kahve içebilecek.” dedi.