Başkan Zeyrek: Adaletin yerini bulması yüreğimize su serpecek

Yayınlanma: 22.05.2024 - 11:37

Güncelleme: 22.05.2024 - 11:37

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, makamında ziyaretleri kabul etmeye devam ediyor. CHP İl Başkanı İlksen Özalper’in de bulunduğu ziyarette, Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çolak, yönetim kurulu ve dernek üyeleri Başkan Zeyrek’i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

“BİZE TEK SAHİP ÇIKAN CUMHURİYET HALK PARTİSİ’DİR”

Dernek Başkanı Çolak, ziyaretin amacını hayırlı olsun dileklerini iletmek olarak açıklayan Dermek Başkanı İsmail Çolak, verdiği dosya ile de taleplerini dile getirdi. Başkan Çolak, “Bize 10 yıldır kimse sahip çıkmadı. Bize tek sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partisi’dir. O günden bugüne kadar hep arkamızda durmuştur, durmaya da devam ediyordur. Bugüne kadar yaptığımız başvurulara olumlu yanıt alamadık. Bize verdikleri sözleri tutmadılar. Biz hak ve adalet aradık. Bunun dışında bir mücadelemiz olmadı. Yasal olarak 2017 yılında derneğimizi kurduk, bize söz vermelerine rağmen yer vermediler, bunun üzerine yerimizden de çıkmamızı söylediler” dedi.

“ACINIZI BEN DE PAYLAŞIYORUM”

Derneğin her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Zeyrek, “Derneği asla kapatmayacağınızı bunca zaman direnişinizi çok iyi biliyorum. Bizde 13 Mayıslarda her zaman için hangi görevde olursa olsun hep Soma’da meydanlardaydık. Sizlerle birlikteydik. Genel Başkanımız da her zaman sizin yanınızda oldu ve ilk günden beri sizin bir evladınız olarak sizin acınızı paylaştı. Ben de acınızı gerçekten paylaşıyorum. Acınızı dindirmek mümkün değil ama merhem olabilmek mümkün. Bundan sonra Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, sizlere kapılarını sonuna kadar açmıştır. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin de kapıları sizlere sonuna kadar açık. Dernek binamız konusunda ben Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile görüşürüm, uygun bir yerde kendi zaten destekler. Büyükşehir Belediyesi olarak da bizim üstümüze ne düşüyorsa seve seve yaparız” dedi.

“UMARIM EN KISA SÜREDE ADALET TECELLİ EDECEKTİR”

Başkan Zeyrek, konuşmasında suçluların cezasını çekeceğine inandığını belirterek, “Sizler çok büyük veballer ödediniz, şehitler verdiniz. O yüzden dolayı bir nebze olsun merhem adına biz elimizden ne geliyorsa yapacağız. 13 Mayıslar hiçbir zaman bitmeyecek. Umarım ki en kısa sürede adalet tecelli edecektir. Suçlular cezalarını çekecektir. Bizim en çok isteğimiz adaletin yerini bulmasıdır. Yüreğimize su serpecektir. Bu düzen böyle gitmeyecek. Bir noktadan sonra adalet herkese lazım. Bugün 301 şehit madencimize yarın ise bunlara sebebiyet olanlara lazım olacaktır. Benim bu konuda en ufak bir şüphem yok. Direnmemiz devam edecektir. Birliğimiz, bütünlüğümüz devam edecek. Hem genel başkanımız, il başkanım, hem de büyükşehir belediye başkanı olarak ben Ferdi Zeyrek her zaman yanınızda olacağınızdan şüpheniz olmasın. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum, ayaklarınıza sağlık” diye konuştu.