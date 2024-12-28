Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri 1 Ocak'ta ücretsiz

Yayınlanma: 28.12.2024 - 00:45

Güncelleme: 28.12.2024 - 00:45

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yılbaşı dolayısıyla resmi tatili olan 1 Ocak 2025 Çarşamba günü yurttaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.