Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri 1 Ocak'ta ücretsiz

Başkentray, Marmaray ve İZBAN, yeni yılın ilk günü ücretsiz hizmet verecek.

Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri 1 Ocak'ta ücretsiz
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ANKA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 00:45

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yılbaşı dolayısıyla resmi tatili olan 1 Ocak 2025 Çarşamba günü yurttaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.


Etiketler: #Marmara #marmaray #Resmi Gazete

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