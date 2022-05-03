Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı
Batı Akdeniz'in batısında yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, yarın gün sonuna doğru bölgede etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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