Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı

Batı Akdeniz'in batısında yarın fırtına bekleniyor.

AA
03 Mayıs 2022 Salı, 13:29
Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın gün sonuna doğru bölgede etkisini kaybetmesi bekleniyor.


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