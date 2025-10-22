Cumhuriyet Gazetesi Logo
Batman'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!

22.10.2025 12:32:00
DHA
Kentte 30 ekip ve 105 personelle düzenlenen, dron destekli uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, önceden tespit edilen 5 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de bulunduğu 30 ekip ve 105 personelle dron destekli gerçekleştirilen operasyonda narkotik köpekleri ‘Mailo’ ve ‘Hector’ da kullanıldı. Yapılan aramalarda satışa hazır halde çeşitli uyuşturucular ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

