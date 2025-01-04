Batman'da feci kaza! Baba öldü, oğlu yaralandı

Batman-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen trafik kazasında Mehmet Salih Çiftçi hayatını kaybederken, sürücü oğlu Bilal Çiftçi yaralandı.

Batman'da feci kaza! Baba öldü, oğlu yaralandı
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DHA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 17:24

Diktepe köyü mevkisinde Bilal Çiftçi yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Mehmet Salih Çiftçi’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Bilal Çiftçi ise yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Salih Çiftçi’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #batman #kaza

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