Nevşehir'de feci kaza: Çok sayıda kişi yaralandı!

Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de feci kaza: Çok sayıda kişi yaralandı!
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DHA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 08:44

Nevşehir'de 350 Evler Mahallesi Milli İrade Caddesi'nde gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 07 BDB 183 plakalı otomobil ile Y.Ü.'nün kullandığı 50 ADJ 602 plakalı hafif ticari araç, Niğde Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #kaza #Nevşehir #otomobil #yaralı

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