İzmir’de korkunç kaza... 1 kişi yanarak can verdi, 3 kişi yaralandı!

Menderes ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada alev topuna dönen araçtaki 1 kişi yanarak can verdi. Kazada yaralanan 3 kişi ise, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzmir’de korkunç kaza... 1 kişi yanarak can verdi, 3 kişi yaralandı!
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İHA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 15:32

Menderes-Gümüldür yolunda sürücüsü tespit edilemeyen 07 ZD 994 plakalı araç, Ç.K. adlı kişinin kullandığı 35 SD 433 plakalı araçla çarpıştı. İki aracın çarpıştığı kazada adeta can pazarı yaşandı.

Çarpışma sonucu 07 ZD 994 plakalı araçta bir anda yangın başladı. Araç içerisinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi can verirken, yanında bulunan M.Y. ise yangından son anda yaralı kurtuldu.

Çarpışmada diğer araçta bulunan ve yaralanan G.K. ile Ç.K. adlı şahıslar da, Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Etiketler: #kaza #sürücü #Yangın #yaralı

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