Batman'da IŞİD'in finans ağına operasyon: 2 gözaltı

Batman’da terör örgütü IŞİD'in finans kaynaklarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 05.01.2024 - 10:13
Batman'da IŞİD'in finans ağına operasyon: 2 gözaltı
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Edinilen bilgilere göre, Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerince kentte terör örgütü IŞİD'in faaliyet yürüttüğü Suriye’deki kamplarda eğitim görerek terör faaliyetlerine katıldığı ve MASAK raporları ile IŞİD'in çatışma bölgelerine finans desteği sağlayan şüpheliler olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yanı sıra farklı birimlerden personelin katılımı ile kent merkezinde 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda terör örgütü IŞİD'in finans sağladıkları MASAK raporları ile belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan K.E. ile L.O. Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, L.O. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


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