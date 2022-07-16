Bayram dönüşü başladı, 50 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:37

İstanbul ve diğer büyük kentlerden başta Karabük olmak üzere Kastamonu ve Sinop’a gelen vatandaşlar bayram tatilinin bitimine yakın dönüş için yeniden yollara düştü.

İstanbul’un Karadeniz’e bağlantısının sağlandığı Karabük’ün Eskipazar ilçesinde yer alan D-100 Karayolu Kemikli ve İsmetpaşa Rampaları’nda araç yoğunluğu yaşanıyor. Trafiğin kilit olduğu bölgede araçlar adım adım ilerlerken, Gerede beldesindeki gişelere kadar yaklaşık 50 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.

Yoğunluğun hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.