Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Hamidiye Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasının ardından söndürüldü.
Yangında yaralı ve can kaybı olmazken çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Polis ve itfaiye yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.
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