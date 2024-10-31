Belediye başkanına cinsel saldırı suçundan hapis cezası!

Yayınlanma: 31.10.2024 - 12:29

Güncelleme: 31.10.2024 - 12:37

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, belediye çalışanı Duygu K., geçen yıl Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ın kendisini taciz ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Demirtaş hakkında, ‘Cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı’ suçlarından dava açıldı. 31 Mart’taki yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Demirtaş, mayıs ayında Ereğli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılandığı davanın 5’inci duruşmasında suçlamaları reddederek, olayın siyasi kumpas olduğunu öne sürdü.

Mahkeme, Demirtaş’ın ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Demirtaş ayrıca, cinsel taciz suçundan da 10 ay hapse çarptırıldı.

İSTİNAF MAHKEMESİ İTİRAZI REDDETTİ

Demirtaş’ın avukatları, karara itiraz ederek davayı istinaf mahkemesine taşıdı.

Mahkeme, “Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından” ifadelerine yer vererek başvurunun reddine karar verdi.

HAPİS CEZASI KESİNLEŞTİ

Böylece, Ereğli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde verilen hapis cezası kararı kesinleşmiş oldu. Kararın kesinleşmesi sonrası hakkında yakalama kararı çıkartılan Demirtaş, dün Eskişehir'de polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

TEHDİT DE ETMİŞ

Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı haberde iddialara göre AKP’li başkanın kadınlara yönelik tacizi her geçen gün arttı. Demirtaş kendisini savcılığa şikâyet edeceklerini söyleyen kadınları ise “Bana hiçbir savcı dokunamaz ve ettiğin şikâyetle kalırsın. Bunu da ailene ve oğluna olacaklarla ödersin. Belediye başkanlığı görevimi bıraksam dahi senin peşini bırakmam. Hayatı sana zindan ederim” diyerek tehdit etti.

Gökhan Mustafa Demirtaş tehditlerin yanı sıra kadınların görev yerlerini de birçok kez değiştirdi.

SADECE O İSTİFA ETTİ

Yaşadığı tacize daha fazla dayanamayan kadınlardan biri hem savcılığa suç duyurusunda bulunurken hem de durumu Zonguldak AKP İl Yöneticisi Satılmış Kutucu’ya anlattı.

AKP'Lİ VEKİLLER SESSİZ KALDI

Kutucu, tacize uğrayan kadını Zonguldak’taki bir kafede AKP’li milletvekilleri Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu ve AKP il yöneticisi Saffet Bozkurt ile bir araya getirdi. Ancak milletvekilleri ve il yöneticileri Demirtaş hakkında herhangi bir şey yapmayarak tacize sessiz kaldı.

Taciz mağduru diğer kadın ise olayı yöneticisine anlattı. Ancak yönetici işten çıkarılma korkusuyla tacizi görmezden geldi. Sadece Gülüç Belediyesi AKP Kadın Kolları Başkanı ve Meclis Üyesi Ferihan Şenol tacize göz yummadı. Olayın aydınlatılması için girişimde bulunan Şenol, sonuç alamayınca AKP’den istifa etti.

AKP'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇTİ

Gökhan Mustafa Demirtaş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP Zonguldak Ereğli Gülüç Belediye Başkanı oldu. 16 Kasım 2023 tarihinde AKP'den istifa edip,13 Ocak 2024 tarihinde İYİ Parti'ye geçti. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde tekrar Belediye başkanlığı görevine seçildi.