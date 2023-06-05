Üsküdar sahilinde denize giren bir lise öğrencisi kayboldu

Üsküdar Kuzguncuk sahilinden denize giren bir grup lise öğrencisinden biri denizde kayboldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2023 - 17:48
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Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde öğle saatlerinde iddiaya göre 8 lise öğrencisi denize girdi.

Öğrencilerden biri bir süre sonra denizde kayboldu.

Kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları devam ediyor.

 


Üsküdar Kuzguncuk

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