Üsküdar sahilinde denize giren bir lise öğrencisi kayboldu
Üsküdar Kuzguncuk sahilinden denize giren bir grup lise öğrencisinden biri denizde kayboldu.
Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde öğle saatlerinde iddiaya göre 8 lise öğrencisi denize girdi.
Öğrencilerden biri bir süre sonra denizde kayboldu.
Kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP’ye operasyon mu geliyor?
- Soylu'nun Erdoğan'dan son isteği ortaya çıktı
- CHP'nin yeni A Takımı belli oldu!
- Erdoğan'ın yeni kabinesi için dikkat çeken yorum
- Finans devi 'faiz artışı' bekliyor
- Kritik görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı
- İngiliz istihbarat başkanından sahte hesaba tebrik
- Sinan Oğan'dan dikkat çeken 'Mehmet Şimşek' paylaşımı
- Altaylı: Mehmet Şimşek intikam bıçağını kanırttı
- Enflasyonda 'sıfırlanma ayarı'