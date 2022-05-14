Belma Simavi hayatını kaybetti
Hürriyet Gazetesi'nin eski sahibi Erol Simavi’nin eşi Belma Simavi hayatını kaybetti. Acı haberi gazeteci Ertuğrul Özkök sosyal medya hesabından duyurdu.
Bir süredir KOAH nedeniyle hastanede tedavi gördüğü iddia edilen Belma Simavi hayatını kaybetti.
ERTUĞRUL ÖZKÖK DUYURDU
Simavi'nin ölüm haberini uzun yıllar Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği yapan Ertuğrul Özkök şu sözlerle duyurdu: "Bir Hürriyet kahramanını kaybettik. Belma Simavi’yi herkes Hürriyet Gazetesi'nin eski sahibi Erol Simavi’nin eşi olarak tanırdı. Ama biz Hürriyet çalışanları için o Belma Hanım'dı. Gazetenin gizli kahramanıydı. Ödül gecelerinin ev sahibiydi. Çalıştığımız binada yemek yediğimiz restoranlara harika bir İtalyan restoranı estetiği veren, duvarlarımızı birer resim galerisine çeviren, koridorlarımızı çiçekci dükkânı haline getiren renkli, isyankâr, kafa tutan patronumuzdu. Gecelerimizde, davetlerde bizi hiç yalnız bırakmayan arkadaşımızdı. Nur içinde yatın Belma Hanım. Hepimiz size borçluyuz. Benim ve ailem için yaptıklarınızı hiç unutmayacağım”
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