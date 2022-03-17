Bergen filminin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, parti heyetiyle birlikte Bergen filmini yurttaşlar ile beraber izledi. Kılıçdaroğlu, film çıkışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ölümüyle Türkiye'de kadına karşı şiddetin sembol isimlerinden olan ünlü sanatçı Bergen’in hayatını anlatan sinema filmini izledi.
YURTTAŞLARLA BİRLİKTE SEYRETTİ
Sözcü'de yer alan habere göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin ve yurttaşlar eşlik etti.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ HATIRLATTI
Filmi izledikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Öncelikle filmin yönetmenini, oyuncularını yürekten kutluyorum. Bir dramı kalıcı kıldılar. Kadına yönelik şiddetin hangi sonuçlar doğurduğunu hep birlikte izledik. Bu aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi'nin de ne kadar değerli olduğunu bize gösteriyor” dedi.
SELVİ KILIÇDAROĞLU: HEM ACI HEM UMUT VAR
Selvi Kılıçdaroğlu ise filmle ilgili görüşlerini, “Güzel bir film. Hem acı hem umut var. Sonunda kadının yine de pes etmemesi, direnmesi bana umut veriyor” diye açıkladı.
“SÖZÜMÜZ SÖZ”
CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ise filmi seyretmesinin ardından şu açıklamada bulundu;
“Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, değerli eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Ankara il örgütümüzle birlikte kadına yönelik şiddete dikkati çeken Bergen filmini izledik. Sözümüz söz iktidara geldiğimizde ilk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi‘ni uygulamaya koyacağız”
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