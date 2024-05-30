Beşiktaş'ta yokuşta kayan minibüs ağaçlık alana daldı
İstanbul Beşiktaş'ta park halindeki kapalı kasa minibüs, yokuşta kayarak ağaçlık alana daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Cihannüma Mahallesi Faruk Canıtez Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre içinde yük bulunan kapalı kasa minibüsü park eden sürücü ve yanındaki arkadaşı, yükleri boşaltmak için araçtan indi.
Minibüs, yük indirildiği sırada henüz bilinmeyen nedenle yokuş aşağı kayarak ilerledi. Minibüs daha sonra ağaçlık alana girdi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazada hasar gören minibüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, park halindeki minibüsten yük boşaltıldığı sırada, kapalı kasa minibüsün yokuş aşağı kayarak uçtuğu görülüyor.
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