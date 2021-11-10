Beton mikseri, işçi servisiyle çarpıştı: 20 yaralı

10 Kasım 2021 Çarşamba, 09:45

Kaza, Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi Atatürk Caddesi ile Karamehmet karayolunun kesiştiği noktada meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Velimeşe Mahallesi istikametine seyir halinde olan O.G. yönetimindeki 59 S 2607 plakalı işçi servisi ile Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan T.S. yönetimindeki 06 DB 2827 plakalı beton mikseri çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen serviste bulunan 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 9'u hastanede tedavi altına alındı.

“YARALILARIN YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ”

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Jandarma ekiplerince çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken kazayı haber alan yaralıların yakınları olay yerine geldi. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapılan yaralılar tedavi edilmek üzere Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde bulunan devlet hastanelerine kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan bazı işçiler ise yakınları tarafından kendi araçlar ile devlet hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

“BU GİRİŞ-ÇIKIŞLARA ÇÖZÜM BULUNSUN!”

Velimeşe Muhtarı Mehmet Erkul yetkililerden yaralılar hakkında bilgiler aldı. Velimeşe Mahallesi’nin en büyük sorunlarından birinin bu giriş çıkışlar olduğunu belirten muhtar Erkul, şunları söyledi:

“Velimeşe’nin iki girişi var biri geçtiğimiz ay tren kazasının yaşandığı hemzemin geçidinin bulunduğu yer bir diğeri ise şuan kazanın yaşandığı yer. Bu akşam ne yazık ki işçi servisi ile beton mikseri çarpıştı. Maalesef Velimeşe’nin girişinde bu kazaları yaşıyoruz. Bu akşam ki kazada da can kaybının bulunmaması bizim için sevindirici kısmı. Bu sorun ile ilgili yetkililere dilekçede yazdım, sözlü olarak defalarca da belirtti inşallah bu 2 giriş için bir çözüm bulunur. Avrupa Serbest Bölgesi’nde 100’ün üzerinde firma var diğer tarafta Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi orada da 250’nin üzerinde fabrika var. Velimeşe’nin 2 giriş-çıkışı da sıkıntılı. Yetkililerden tekrar bu sorunu çözüme ulaştırmalarını Velimeşe halkı ve Velimeşe Muhtarı olarak talep ediyorum.”