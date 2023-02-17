Beykent Üniversitesi'nin 5'i mezun 16 öğrencisi depremde hayatını kaybetti

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 16:44

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 16:45

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremde Beykent Üniversitesi, 5'i mezun 16 öğrencisinin de yaşamını yitirdiğini duyurdu.

V. Rektör Prof. Dr. Hamparsun Hampikyan, “Maalesef afet bölgesinde hayatını kaybeden öğrencilerimiz olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatının baharında yaşamını yitirmiş öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Can kaybının 38 bini aştığı depremlerde, Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Programı mezunu Muhammet Tüysüz, Hukuk Fakültesi mezunu Hüseyin Oğuzhan Kılınç, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü mezunu Esra Kaptanoğlu Kapudere, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Hukuku mezunu Nesrin Gürbüz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu Mustafa Mert Çalım, İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi Begüm Baytar, Hukuk Fakültesi öğrencisi Mehmet Onur Balcı, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencisi Cem Lukas Sautoğlu, Hukuk Fakültesi öğrencisi Rümeysa Esatoğlu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sağlık Kuruluşları Yönetimi öğrencisi Şeymanur Akça, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğrencisi İsmail Kapudere, Fen - Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi Cemrelal Köşker, İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü öğrencisi Nida Aksoy, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Yusuf Özaydın, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Mehmet Balbaba, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Emre Uluç'un hayatını kaybettiği belirtildi.

Prof. Dr. Hamparsun Hampikyan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Maalesef afet bölgesinde hayatını kaybeden öğrencilerimiz olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatının baharında yaşamını yitirmiş öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Üniversite olarak depremden etkilenen vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin ve mensuplarımızın acılarını derinden paylaştığımızı ve yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyor, yaşanan felaketin son olmasını temenni ediyorum. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun."