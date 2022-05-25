Beylikdüzü'nde bir kadın, videosunu çeken erkeği dövdü

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:05

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Beylikdüzü metrobüs üst geçinde yaşandı. Bir erkek, üst geçitten geçtiği sırada etek giyen kadını cep telefonu kamerası ile videoya aldı. Durumu fark eden bir yurttaş, her şeyden habersiz yoluna giden kadına durumu bildirdi.

Şahsı durduran kadın çevredekilerden yardım istedi. Yurttaşların ısrarı üzerine cep telefonunu açan şahsın, kadının videosunu çektiği ortaya çıktı.

ÖNCE TÜKÜRDÜ, SONRA DÖVDÜ

Bunun üzerine kadın, kendisini taciz eden erkeği dövdü. Şahsın yüzüne tükürüp, “Senin karın, kızın yok mu? Nasıl adamsın?” diyen kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, kadının şikâyeti üzerine şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Yaşananlar ise çevredeki yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.