Beylikdüzü'nde bir kadın, videosunu çeken erkeği dövdü
İstanbul Beylikdüzü’nde bir kadın, kendisinin cep telefonu ile görüntülerini çeken şüpheliyi yakalayıp önce tükürdü, sonra dövdü. O anlar çevredeki yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, önceki gün öğle saatlerinde Beylikdüzü metrobüs üst geçinde yaşandı. Bir erkek, üst geçitten geçtiği sırada etek giyen kadını cep telefonu kamerası ile videoya aldı. Durumu fark eden bir yurttaş, her şeyden habersiz yoluna giden kadına durumu bildirdi.
Şahsı durduran kadın çevredekilerden yardım istedi. Yurttaşların ısrarı üzerine cep telefonunu açan şahsın, kadının videosunu çektiği ortaya çıktı.
ÖNCE TÜKÜRDÜ, SONRA DÖVDÜ
Bunun üzerine kadın, kendisini taciz eden erkeği dövdü. Şahsın yüzüne tükürüp, “Senin karın, kızın yok mu? Nasıl adamsın?” diyen kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, kadının şikâyeti üzerine şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
Yaşananlar ise çevredeki yurttaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Video Haberler
- İstanbul'da korkutan yangın
- 22 yaşındaki genç kalbinden vurularak öldürüldü
- Yasadışı bahis sitesine operasyon; 24 gözaltı
- Şırnak ve Siirt'te toz taşınımı etkisini sürdürüyor
- Arkadaşını mandıranın foseptiğine gömmüş
- 4 ameliyat olan Cuma'nın tek isteği yürüyebilmek
- Antik Kent Tiyatrosu seyircilerle buluştu
- Akar'dan 'kilidi kapatacağız' mesajı
- Maç kavga ile başladı, alkış ile tamamlandı
- Çorlu Tren Katliamı davasında 10'uncu duruşma
En Çok Okunan Haberler
-
- Saat 22.00'de 'kaçış planı' açıklayacak
- Koç-ROK tartışmasının sahne arkası
- Teksas'ta katliam: 21 ölü!
- 'Para gönderttiğin paravanın başında ailenden kim var?'
- Pakize Suda ile ilgili üzücü haber
- AKP'li isimler A Haber'de yanıt verme sırasına girdi
- Sedat Peker de devreye girdi
- 5 asker şehit
- Merkez Bankası hakkında kritik iddia
- AKP'den ilk yanıt geldi