Beylikdüzü’nde tekmeli yumruklu kavga kamerada
Beylikdüzü Marina'da iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Bir kişinin silahla ateş ettiği kavgada yaralanan olmazken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beylikdüzü Marina'da iddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi silahıyla ateş ederken kurşunun kimseye isabet etmediği öğrenildi. Yaralanan kimsenin olmadığı kavgada tarafları çevredekiler güçlükle ayırdı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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