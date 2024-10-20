Beylikdüzü’nde tekmeli yumruklu kavga kamerada

Yayınlanma: 20.10.2024 - 13:14

Güncelleme: 20.10.2024 - 13:19

Beylikdüzü Marina'da iddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi silahıyla ateş ederken kurşunun kimseye isabet etmediği öğrenildi. Yaralanan kimsenin olmadığı kavgada tarafları çevredekiler güçlükle ayırdı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.