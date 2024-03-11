Beylikdüzü’ndeki kanlı pusuda yeni ayrıntılar: Hesabı ödeyip araca geçtikleri sırada...

Yayınlanma: 11.03.2024 - 15:29

Güncelleme: 11.03.2024 - 16:01

İstanbul Beylikdüzü’nde dün gece bir araca yönelik silahlı saldırı gerçekleşti.

Barış Mahallesi’ndeki Reşat Nuri Güntekin Sokak’ta dün 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şuayip Alkan isimli kişi ilçedeki Gazi Caddesi’nden arkadaşları İdil B. ve Övgü B.B. ile Ezgi A.’yı otomobiliyle alarak Beylikdüzü’nde bir kafeye gitti.

Bir süre kafede oturan grup, hesabı ödedikten sonra kafe önünde park halinde duran araçlarına yöneldi. Bu sırada kafenin önüne motosikletle gelen iki şüphleli, gruba silahla ateş açtı. Saldırıda Alkan ve İdil B. yaralandı.

Saldırı sonrasında motosikletliler hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Şuayip Alkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özel bir hastanede hemşire olduğu öğrenilen İdil B’nin ise kasığından yaralandığı ve çalıştığı hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Saldırıdan yara almadan kurtulan Ezgi A’nın Beylikdüzü’nde güzellik salonu işlettiği, Övgü B.B’nin ise bir kozmetik mağazasında satış danışmanı olarak çalıştığı öğrenildi.

OTOMOBİLE 13 KURŞUN İSABET ETTİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, saldırıyı yapanların siyah motosikletle gelen iki kişi olduğu, Şuayip Alkan’ın aracında 13 mermi isabet ettiği tespit etti.

Olay yerinde bulunan kovanlar da incelemeye alındı. Polisin saldırıyla ilgili çalışması sürüyor.