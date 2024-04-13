Beyoğlu'nda inşaat temelinde toprak kaydı: 1 yaralı
Beyoğlu'nda temeli atılan inşaatta toprak kaydı. Vücudunun bir kısmı toprak altında kalan bir işçi itfaiye ekiplerince kurtarılıp, ambulansla hastaneye götürüldü.
Gümüşsuyu Mahallesi'nde iddiaya göre temeli atılan inşaatta dün akşam çalışan iş makinası su borusunu patlattı.
Bu sabah bir işçi patlayan su borusundan akan suyu durdurmaya çalışırken, toprak kaydı. İşçinin vücudunun bir kısmı toprak altında kaldı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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