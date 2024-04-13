Beyoğlu'nda inşaat temelinde toprak kaydı: 1 yaralı

Beyoğlu'nda temeli atılan inşaatta toprak kaydı. Vücudunun bir kısmı toprak altında kalan bir işçi itfaiye ekiplerince kurtarılıp, ambulansla hastaneye götürüldü.

DHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 14:18
Abone Ol google-news

Gümüşsuyu Mahallesi'nde iddiaya göre temeli atılan inşaatta dün akşam çalışan iş makinası su borusunu patlattı.

Bu sabah bir işçi patlayan su borusundan akan suyu durdurmaya çalışırken, toprak kaydı. İşçinin vücudunun bir kısmı toprak altında kaldı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri işçiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.


Beyoğlu haberleri

İlgili Haberler

Ali Yerlikaya'dan Beyoğlu'ndaki İsrail protestosuna ilişkin açıklama

Ali Yerlikaya'dan Beyoğlu'ndaki İsrail protestosuna ilişkin açıklama
Az kalsın bütün Beyoğlu elden gidiyormuş!

Az kalsın bütün Beyoğlu elden gidiyormuş!
Beyoğlu Belediyesi’nde seçimlerden sonra ilk meclis toplantısı

Beyoğlu Belediyesi’nde seçimlerden sonra ilk meclis toplantısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Milas’ta dehşet... Ortalık savaş alanına döndü: Yerde yatan kişiye kurşun yağmuru!

Milas’ta dehşet... Ortalık savaş alanına döndü: Yerde yatan kişiye kurşun yağmuru!
Dönüş trafiği başladı: Tatilciler İstanbul’a dönüş yolunda

Dönüş trafiği başladı: Tatilciler İstanbul’a dönüş yolunda
QS konulara göre dünya sıralaması 2024 açıklandı: ODTÜ Petrol 11. sırada

QS konulara göre dünya sıralaması 2024 açıklandı: ODTÜ Petrol 11. sırada
THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

THY uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
20 milyon haneyi ilgilendiriyor! O tutar artık faturalara yansıtılacak

20 milyon haneyi ilgilendiriyor! O tutar artık faturalara yansıtılacak
12 Nisan 2024 cuma reyting sonuçları açıklandı!

12 Nisan 2024 cuma reyting sonuçları açıklandı!
Bir rica da Erdoğan’dan: Bahçeli’den sonra cumhurbaşkanı da Akşener’e ‘Partinin başında kal’ çağrısı yaptı

Bir rica da Erdoğan’dan: Bahçeli’den sonra cumhurbaşkanı da Akşener’e ‘Partinin başında kal’ çağrısı yaptı
‘Atatürk en büyük zaafım’ diyerek hakaret eden adamla uzlaşmadı

‘Atatürk en büyük zaafım’ diyerek hakaret eden adamla uzlaşmadı