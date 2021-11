Bilecik'te ulaşım zammı şoförler ile valiliği karşı karşıya getirdi

07 Kasım 2021 Pazar, 14:45

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu tarafından son zamanlarda akaryakıta gelen zamlar sonrasında Bilecik’teki şehir içi minibüs fiyat tarifesine zam yapılması için başvurmuştu.

“YAPILAN ARTIŞIN FAZLA OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR”

Bilecik Valiliği, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın zam isteğini uygun bulmazken, Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya zam kararını komisyona taşıdı. Bilecik Valiliği'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Valiliğimiz tarafından yapılan incelemede; Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetim kurulunca onaylanan, minibüs şehir içi dolmuş fiyat tarifesine ocak ayında artış yapıldığı ve bir yıl dolmadan tekrar zam yapılmak istendiği anlaşılmıştır. Ayrıca komşu illerdeki fiyatlarla karşılaştırıldığında da yapılan artışın fazla olduğu görülmüştür. Başta öğrencilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın sıklıkla kullandığı minibüs ve dolmuş fiyatlarının yeni yapılan fiyat tarifesindeki düzenleme ile artışın fazla olduğu görüldüğünden (...) Bilecik Valimiz Sayın Dr. Kemal Kızılkaya tarafından yasal itiraz süreci başlatılmıştır. Önümüzdeki günlerde Vali Yardımcısı başkanlığında, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinden oluşturulan komisyon, belirtilen hususları görüşmek üzere toplanarak Valiliğimizin itirazlarını değerlendirecektir.”

“KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Bilecik Valiliği’nin başlatmış olduğu yasal sürece yönelik ANKA Haber Ajansı'na konuşan Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz şöyle konuştu:

“Yaklaşık bir ay önce arkadaşların talepleri doğrultusunda öğrenci ücreti 2.50 TL idi 3.00 TL talep ettik, tam ücret de 3.00 TL idi 3.50 TL talep ettik. Tabii şu anda valiliğimizin itiraz ettiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Konunun takipçisi olacağız, yasal süreç başladı çünkü. Komisyondan artık ne cevap gelir ona göre bizler de takipçisi olacağız. Sadece bizlerin söylemek istediği şu, 2020 yılında biz zam aldığımız zaman akaryakıt fiyatları 6.50 TL idi şu anda akaryakıt fiyatı 8.20, 8.23 TL. Tabii düşündüğümüz zaman bizlerde sadece gözüken akaryakıttır ama diğer yedek parça olsun, sigortamız, kaskomuz da var tabii ki bunlara da yüksek miktarda zam oldu. Bunlar da tabii ki zamda etkili olan araçlar diye düşünüyorum. İnşallah konunun takipçisi olacağız yasal süreci takip edeceğiz.”

“MAĞDUR OLAN HER TÜRLÜ BİZ OLACAĞIZ”

Valilik ve esnaf odası arasındaki zam anlaşmazlığına, minibüsleri her gün kullanan kimi yolcular da farklı tepki verdi. Pınar Atalay isimli öğrenci, "Ben öğrenciyim, mağdur olan her türlü biz olacağız" derken Ahmet Güneş isimli vatandaş ise, “Yapılsın diyorum, normaldir. Her şeye zam geldiğine göre onlara niye gelmeyecek” ifadelerine yer verdi.

Zeki Gedik isimli vatandaş ise zammın olması gerektiğini savunarak, “Şu anda eğer gündeme bakarsak zam olması lazım. Çünkü her gün benzine mazota zam geliyor adam da haklı. Bu şartlarda olması lazım. Adamı gider kurtarmıyor. Devlet büyükleri daha iyi bilir tabii, ama bence olması lazım, o adamların da hayatını yaşaması lazım” diye konuştu. Vatandaş Hasan Çoban ise “Tepebaşı’ndan Kapalı Pazar’a 3 TL, Tepebaşı’ndan yine hastaneye 3 TL. Zam olsun buna yani. Bu arabaları kurtarmıyor yani. Zam olsun” dedi.