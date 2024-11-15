Bingöl'de kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
Bingöl'de polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 127 bin 260 dolu, 27 bin 200 de boş makaron ve kaçak tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda toplamda 127 bin 260 dolu makaron, 27 bin 200 boş makaron, 485 paket kaçak sigara, 27 kilo 550 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: #Bingöl #Kaçakçılık #Operasyon
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli ile görüşmesini anlattı
- Soylu'dan 'Özür dileriz' çıkışı
- AKP'li başkandan 'torpil' savunması
- 2 çocuk vurulmuş halde ölü bulundu!
- İhraç talebi ile disipline sevk iddiası!
- İşte Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin fotoğrafı
- 'Bundan 25 gün önce de...'
- 'Erdoğan' zirvesi sonrası MHP'den bir paylaşım daha!
- CHP'den 'İmamoğlu' çağrısı
- Çok konuşulacak 'Kabine değişikliği' kulisi