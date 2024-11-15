Bingöl'de kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

Bingöl'de polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 127 bin 260 dolu, 27 bin 200 de boş makaron ve kaçak tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 17:08

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda toplamda 127 bin 260 dolu makaron, 27 bin 200 boş makaron, 485 paket kaçak sigara, 27 kilo 550 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.


Etiketler: #Bingöl #Kaçakçılık #Operasyon

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