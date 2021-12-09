Bir anda alev topuna döndü; sürücü son anda kurtuldu
Büyükçekmece’de seyir halindeyken yanmaya başladıktan kısa süre sonra alevlere teslim olan araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, saat 15.45 sıralarında Muratçeşme Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen yangın, aracı tamamen sardı. Sürücü, alevlere teslim olan araçtan son anda kurtuldu.
Olay yerine ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Araç kullanılamaz hale gelirken, aracın yanması nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Trafik, yangının söndürülmesinin ardından yeniden normale döndü.
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