Bir erkek dehşeti daha! Eski eşini alt geçitte katletti

Adana'da Neriman Onur (54), eski eşi Mehmet Ali Nayki (58) tarafından metro alt geçidinde başından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi eski eş, kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Bir erkek dehşeti daha! Eski eşini alt geçitte katletti
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 07.05.2025 - 20:37

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki metro alt geçidinde meydana geldi. Alt geçidin merdivenlerine doğru yürüyen Neriman Onur, arkasından elinde tabancayla yaklaşan eski eşi Mehmet Ali Nayki'yi fark edince yardım çığlıkları atıp, kaçmak istedi.

Bu sırada tabancayı ateşleyen Nayki, Onur'u başından vurup, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Onur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, cinayet şüphelisi Mehmet Ali Nayki'yi olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile yakaladı.

Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından eski eş kurbanı Neriman Onur'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Emniyet Müdürlüğünde şüpheliyi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Etiketler: #Adana #metro #erkek dehşeti

İlgili Haberler

Ankara'da erkek dehşeti: Eski eşinin arkadaşını öldürdü

Ankara'da erkek dehşeti: Eski eşinin arkadaşını öldürdü
Erkek dehşeti durmuyor: Deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu!

Erkek dehşeti durmuyor: Deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu!
Adana'da erkek dehşeti: 5 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü!

Adana'da erkek dehşeti: 5 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler