Bir haftadır haber alınamayan 68 yaşındaki kişi aranıyor

Yayınlanma: 10.10.2024 - 19:22

Güncelleme: 10.10.2024 - 19:22

Karacabey’in Ovaesemen Mahallesi’nde yaşayan Nur Cemil Eroğlu'ndan, geçen perşembe gününden bu yana haber alınamıyor. Köy bakkalından çıkarken kameralarda görünen Eroğlu'nu bulmak için ekipler seferber oldu.

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye arama faaliyetleri için AFAD, Jandarma Asayiş ve Komando Timleri, arama- kurtarma derneklerinden İHH ve KUMDAK ekipleri sevk edildi. Toplam 13 araç, 54 kişilik ekip, 2 dron ve 3 köpek, Nur Cemil Eroğlu’na ulaşmak için Ovaesemen Mahallesi’nde bir haftadır arama faaliyeti gerçekleştiriyor. Öte yandan AFAD ekipleri mahalledeki dere yataklarını botlarla aramaya başladı.

Hassas burunlu iz köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında, dron ile köy etrafı ve göl çevresi de tamamen taranıyor.