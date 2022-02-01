Bir ilde daha ekmeğe zam!

01 Şubat 2022 Salı, 18:54

Niğde'de ekmeğe yarından itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş zam yapıldı. Ekmek 2,5 lira oldu.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NESOB) Yönetim Kurulu ve Niğde Fırıncılar Odası tarafından yapılan son toplantıdan yeni bir zam kararı çıktı. Buna göre 220 gram ekmeğin fiyatı 2 TL'den 2,5 TL'ye çıkarıldı.