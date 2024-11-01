Bir kilo yeme bir litre süt

Yayınlanma: 01.11.2024 - 09:32

Güncelleme: 01.11.2024 - 10:05

Süt fiyatlarına Mayıs ayından bu yana sabit kalmasının üreticilerin maliyetlerini karşılayamamasına neden oluyor. Tire Süt Kooperatifi Başkanı Osman Öztürk ve Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan artan girdi maliyetler nedeniyle sürdürülebilir süt üretiminin tehdit altında olduğunu aktardı.

ÜRETİM TEHLİKEDE

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Osman Öztürk, Eylül ayında Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklanan çiğ süt üretim maliyetinin 12,96 TL olmasının kendilerini ciddi şekilde endişelendirdiğini ifade etti. Öztürk, “Özellikle Mayıs ayından bu yana çiğ süt fiyatlarının 11,50 TL seviyesinde sabit kalması, üreticilerin maliyetlerini karşılayamamasına yol açmakta. Bu durum, birçok üreticinin zor durumda kalmasına ve sürdürülebilir süt üretiminin tehdit altında olmasına neden olmaktadır” diye konuştu. Yem, enerji, mazot, gübre, su gibi girdi maliyetlerinin artaması üreticilerin yaşadığı sıkıntıların başında geldiğini ve çiğ süt fiyatlarının güncellenmemesinin büyük bir hata olduğunu belirten Öztürk, üreticilerin ekonomik zorluklar yaşadığını ve birçok üreticinin hayvanlarını kesime göndermek zorunda kaldığını aktarak, “Bu durumun yerel tarım ve gıda güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor” dedi. Fiyat güncellemelerinin kalıcı bir çözüm olmadığını belirten Öztürk, fiyatların artması durumunda tüketicilerin de zor durumda kalacağını ve alım gücünün düşeceğini anlattı ve üretimin azalacağına dikkat çekti.

“MALİYETLER DÜŞÜRÜLMELİ”

Çözümün girdi maliyetlerini düşürmekten geçtiğine dikkat çeken Öztürk, “Devletin, üreticilere yönelik destekleme programlarını artırması ve yerel üretimi teşvik etmesi gerekiyor. Böylelikle hem üreticilerin ayakta kalabileceğini hem de tüketicilerin sağlıklı ve yerel ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşabilir. Öncelikle, devletin çiğ süt fiyatlarını gözden geçirip üreticilerin maliyetlerini karşılayacak şekilde düzenlemesi gerekir. Ayrıca, üreticilere yönelik sübvansiyon ve destekleme programlarının artırılmasının önemli. Tarımda birlikteliğin gücünden yararlanmak adına, kooperatiflerin desteklenmesi gerekir. Tüketicilerin yerel üretimi desteklemesi konusunda bilgilendirilmesi gerekli ve tabi ki kooperatifleşmenin teşvik edilmesi gerekli” ifadelerini kullandı.

“HEM ET HEM SÜT İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİL”

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan da yem fiyatlarındaki artışın üreticiler üzerindeki etkilerini vurguladı. Turan, süt üretiminde kullanılan yem miktarında beklenen sütün uyuşmadığını ifade ederek, “Şu anda bir litre sütle sadece bir kilogram yem alınabiliyor. Üreticinin beklediği bir litre sütte bir buçuk kilogram süt yemi alabilmek” dedi. Hem et hem de süt fiyatlarının üreticinin istediği seviyede olmadığını belirten Turan, kesim oranlarının artması nedeniyle önümüzdeki iki yıl içinde buzağı sayısında azalma yaşanacağını, bunun da sürdürülebilir hayvancılık üzerinde olumsuz etkiler yarattığını dile getirdi.

“DESTEK GEREKİYOR”

Başkan Turan, ithalatın çözüm olmadığını, içerideki üreticinin desteklenmesinin daha sürdürülebilir bir hayvancılık politikası için elzem olduğunu vurgulayarak “Arz-talep dengesizliği nedeniyle sadece üreticinin değil, tüketicinin de zarar görüyor, et ve süt üreticilerinin devlet tarafından prim desteği ile desteklenmesi gerekiyor, bu sayede hem üreticinin hem de tüketicinin hakkı korunabilir” şeklinde konuştu.