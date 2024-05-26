Bir komiser daha tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen G.K. adlı komiser tutuklandı.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 26.05.2024 - 04:00
Bir komiser daha tutuklandı
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Davaya şikâyetçi olarak katılan Cemalettin Karataş’ın duruşmada, “Gökhan komiser benim yanıma geldiğinde ‘Murat Çelik’in (Tutuklanan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı) selamı var. Başkanım gelen polisler kurdun dişine kan değmiş gibiydiler. Hatta bana birtakım vaatlerde de bulundular” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Duruşmaya şikâyetçi olarak katılan Serdar Hoşyiğit ile Altan Tozar, davaya polisler tarafından zorla dahil edildiklerini belirterek, sanıklardan şikayetçi olmadıklarını söyledi.


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