Bisikletiyle istinat duvarından düşen çocuk hayatını kaybetti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, 13 yaşındaki güreşçi Tuna Toplar elektrikli bisikletiyle istinat duvarından düşerek hayatını kaybetti. Toplar, geçtiğimiz yıl düzenlenen serbest güreş müsabakasında Ödemiş birincisi olmuştu.

Bisikletiyle istinat duvarından düşen çocuk hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 04.01.2025 - 17:34

İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen kazada, 13 yaşındaki Tuna Toplar yaşamını yitirdi. Toplar, arkadaşlarıyla çıktığı gezide elektrikli bisikletin kontrolünü kaybederek istinat duvarından düştü. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Tuna Toplar’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yerel halk, genç sporcunun ölümüne büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.


Etiketler: #elektrikli bisiklet #Çocuk

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