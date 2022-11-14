Bitiş düdüğüyle saha karıştı: Bağcılar'da hakeme saldırı

Bağcılar'da amatör lig maçında yan hakem Mehmet Burak Arıcan, futbolcular ve taraftarlarca darbedildi. Dakikalarca süren şiddet cep telefonu kamerasına yansırken, hakem Arıcan olayla ilgili şikayetçi oldu.

DHA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 12:17
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Olay, Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadı'ndaki 1. Amatör Lig 5. grup maçında meydana geldi. Bağcılar Gençlergücü, Karadolapspor'u konuk etti.

Maçta Mehmet Burak Arıcan, Hasan Ural ve Enes Bilici hakem olarak görev yaptı. Maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcular yan hakemin Mehmet Burak Arıcan'ın üstüne yürüdü. Sözlü tartışmanın ardından futbolcular ve taraftarlar hakemi darp etmeye başladı.

Dakikalarca darbedilen hakemin yardımına diğer hakemler yetişti. Hakemin dakikalarca darbedildiği anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülenirken, hakem Mehmet Burak Arıcan şikâyetçi oldu.

 


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