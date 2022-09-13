Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül tutuklandı
Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, 2014 yılında yazdığı bir haberinde AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’e “kurt siyasetçi” ifadesini kullandığı gerekçesiyle yargılandığı davada aldığı cezanın kesinleşmesi üzerine tutuklandı.
Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, 2014 yılında Bitlis’te yapılan 450 milyon dolarlık ‘Jeotermal Enerji Projesi’yle ilgili yolsuzluk iddiasında bulunduğu haberde AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’e “kurt siyasetçi” dediği için hakkında dava açılmıştı.
Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “basın yoluyla hakaret etmek” suçundan 1.500 TL adli para cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Aygül’ün daha sonra yaptığı bir taciz haberinden dolayı ceza verilmesi üzerine aldığı para cezası kesinleşti. Aygül, "Bu davadan ceza almak basın ve ifade özgürlüğü açısından çok acı bir durum, kabullenemiyorum" diyerek adli para cezasını ödemeyeceğini açıklamıştı.
Cezanın kesinleşmesinin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Aygül, başka bir davası için gittiği Bitlis Adliyesi’nde gözaltına alınarak tutuklandı.
"MÜVEKKİLİM YASAKÇI ANLAYIŞI TEŞHİR ETMEK İÇİN BU KARARI ALDI"
Cezaevi önünde açıklama yapan Aygül’ün avukatı Burhan Aksoy, “Müvekkilim adli para cezasını ödemeyerek ve seçenek yaptırımları kabul etmeyerek bu cezayı teşhir etmek için bu kararı aldı. 1500 TL adli para cezası 75 gün hapis cezasına tekabül ediyor. Ödenmesi durumunda tahliye işlemi gerçekleşecek. Ödeme zamanı ve dolayısıyla hapis cezasının ne kadar süreceği müvekkilimin vereceği karara bağlıdır" dedi.
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