Bitlis'te dondurucu soğuk! Sıcaklık eksi 13'e kadar düştü

Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:29

Güncelleme: 04.12.2024 - 10:29

Bitlis kent merkezinde hava sıcaklıkları eksi 13,8 dereceye kadar düştü. Kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava, bölgede dondurucu şartlar oluşturdu. Bina çatılarında oluşan buz sarkıtları ve ağaçlardaki kırağı dikkat çekti. Etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Trafikte ilerlemek zorlaşırken yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bölgedeki soğuk havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.