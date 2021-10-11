Bitlis'te jandarmanın durdurduğu araçta 29 göçmen yakalandı
Bitlis'te jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde 29 göçmen yakalandı. Göçmenler, Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
Bitlis'te jandarma ekiplerince durdurulan 2 otomobilde, yurda yasa dışı yollarla giren 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüten Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan kara yolunun Sarıkonak köyü mevkisinde yol uygulaması yaptı.
Uygulamada durdurulan 2 otomobilde, 2 araç sürücüsü ile yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 23 Afganistan ve 6 Pakistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsü, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
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