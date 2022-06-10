Kavganın izi o notlarda saklı

10 Haziran 2022 Cuma

Her yerde operasyon, her yerde kirli çamaşırlar... Sürekli yeni şeyler duyuyoruz. Oysa bazı soruşturmalarda hiç gündeme gelmeyenler var. Heyhat, birilerini kızdırır diye iddianamelere de konmuyorlar. Ancak binlerce sayfalık ek klasörleri karıştırınca onlara ulaşıyorsunuz.

Adnan Oktar grubuna yapılan operasyonu biliyorsunuz. Malum, grup içeri düşene kadar iktidardan birçok isimle derin muhabbet halindeydi. Oktarcılar güç sahipleriyle hem yakın duruyor hem de onlar hakkında kullanılacak malzeme topluyordu.

Bunlardan birinden bahsedeyim.

Yıl 2017.

Grubun Ankara’da lobi faaliyetini yürüten ekibi, kritik bir isimle görüşmüş. Konuşulanları da Adnan Oktar’a not etmiş. Polisin bulduğu işte bu notlar şimdi davanın ek klasör dehlizinde “suç delili” diye duruyor.

Notlardan anlıyoruz ki Oktarcılara konuşan kişi güvenlik bürokrasisinden biri. Ne garip, onlara “Sizinle aynı görüşü paylaşıyorum. Birkaç kez onun için sizinle bir araya geliyorum” diyebiliyor.

Kendisini tanımlarken de “Sosyal demokratım ama Tayyip Bey’e hayranlığım var” ifadelerini kullanıyor.

Sonra, kimlere dair neler anlatmıyor ki... MHP’den Melih Gökçek’e kadar birçok kuruma ve kişiye dair ağır sözler havada uçuşuyor. Tabii bu iddialar da kelime kelime Adnan Oktar’a iletiliyor.

YİNE BİR ‘KANDIRILMA’ ÖYKÜSÜ

Sonra, söz dönüyor dolaşıyor Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum’a geliyor. Onun eskiden bir terör örgütüyle ilişkili olduğunu iddia ettikten sonra şunu diyor:

“Saray’da danışman olmasının sebebi Berat’ın avukatı olması. Berat’ın kardeşi Serhat’ın Turkuvaz’dan avukatı. Bu vesileyle danışman oldu.”

Anlıyoruz ki güvenlik bürokratıyla Oktarcıların buluşması 2017 yılındaki referandumdan hemen sonraya denk geliyor. Notlara bakılırsa, konuşan kişi o döneme dair şöyle diyor:

“Tayyip Bey Türkiye için çok gerekli birisi ama etrafı kurt dolu. Referandumda danışmanlar, Uçum’lar vs. onu çok yanlış bilgilendirdi. ‘Efendim yüzde 70-80 gösteriyor araştırmalar, siz Avrupa-İsrail vs. ile çatışın, gerisini bize bırakın’ dediler, kandırdılar.”

Nasıl da unutuyoruz, referandum sonrası eyalet sistemine geçileceğini söyleyen cumhurbaşkanı danışmanları olmuştu. İşte Adnan Oktar’ın lobi ekibine konuşan kişinin buna dair de iddiaları varmış. Notlara göre, Devlet Bahçeli’nin de tepkisini çeken eyalet çıkışlarına Erdoğan’ın izin vermesinin nedeni “danışmanları tarafından kandırılmasıymış”!

Önce Emniyet, sonra savcılık, en son mahkeme dosyasına giren notlardan bir bölüm böyle.

Şimdi, Mehmet Uçum’un katıldığı televizyon programının ardından AKP’den hatta Saray’dan ardı ardına tepki verildi ya... Görünce aklıma nedense bu notlar geldi. Sanki kavga aslında çok eski.