Bodrum kattaki depoya baskın: 1,5 ton beyaz et imha edildi

Bursa’da zabıta ekipleri, kötü koku şikayeti üzerine baskın düzenledikleri apartmanın bodrum katında et deposuyla karşılaştı. Zabıtaya ruhsat diye fatura gösteren yabancı uyruklu işletme sahibine 51 bin 200 TL ceza kesilirken sağlıksız koşullarda depolanarak piyasaya sürülmeye hazırlanılan son kullanma tarihi geçmiş 1,5 ton beyaz et imha edildi.

DHA
08 Eylül 2022 Perşembe, 13:36
Bodrum kattaki depoya baskın: 1,5 ton beyaz et imha edildi
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Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bursa'nın Osmangazi ilçesinin Selimiye Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katına çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız olan mahallelinin ihbarı üzerine baskın düzenlendi.

Ekipler, İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte gittikleri adreste etlerin depolandığını gördü. Yapılan incelemede, piyasa sürülmeye hazır tavuk etler bulundu. Hijyen kurallarına uyulmaksızın, sağlıksız koşullarda depolanan ürünlerin son kullanma tarihlerinin de geçtiği tespit edildi.

RUHSAT DİYE FATURA GÖSTERDİ


Zabıta ekipleri, yabancı uyruklu olduğu belirlenen kaçak işletme sahibine, iş yeri ruhsatının olup olmadığını sordu. Ruhsatı olduğunu söyleyen işletme sahibi, ekiplere ruhsat diye fatura gösterdi.

Denetimler sonucunda, belediye temizlik ekiplerince toplanan, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 1,5 ton beyaz et imha edildi. Et işleme ruhsatı olmadığı belirlenen işyerine, hijyen kurallarına uymamak ve işletme kayıt belgesi bulundurmamaktan 51 bin 200 TL ceza kesildi.


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