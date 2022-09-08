Bodrum kattaki depoya baskın: 1,5 ton beyaz et imha edildi
Bursa’da zabıta ekipleri, kötü koku şikayeti üzerine baskın düzenledikleri apartmanın bodrum katında et deposuyla karşılaştı. Zabıtaya ruhsat diye fatura gösteren yabancı uyruklu işletme sahibine 51 bin 200 TL ceza kesilirken sağlıksız koşullarda depolanarak piyasaya sürülmeye hazırlanılan son kullanma tarihi geçmiş 1,5 ton beyaz et imha edildi.
Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bursa'nın Osmangazi ilçesinin Selimiye Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katına çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız olan mahallelinin ihbarı üzerine baskın düzenlendi.
Ekipler, İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri ile birlikte gittikleri adreste etlerin depolandığını gördü. Yapılan incelemede, piyasa sürülmeye hazır tavuk etler bulundu. Hijyen kurallarına uyulmaksızın, sağlıksız koşullarda depolanan ürünlerin son kullanma tarihlerinin de geçtiği tespit edildi.
RUHSAT DİYE FATURA GÖSTERDİ
Zabıta ekipleri, yabancı uyruklu olduğu belirlenen kaçak işletme sahibine, iş yeri ruhsatının olup olmadığını sordu. Ruhsatı olduğunu söyleyen işletme sahibi, ekiplere ruhsat diye fatura gösterdi.
Denetimler sonucunda, belediye temizlik ekiplerince toplanan, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 1,5 ton beyaz et imha edildi. Et işleme ruhsatı olmadığı belirlenen işyerine, hijyen kurallarına uymamak ve işletme kayıt belgesi bulundurmamaktan 51 bin 200 TL ceza kesildi.
Video Haberler
- Manchar Gölü tehlike oluşturuyor
- Dönüş yapan polis aracına çarptı
- Unutulan valizler Van’da satışa sunuldu
- Antalya’da kayboldu, Mersin’de bulundu
- Çobanlar için ağaçta otel yaptı
- Rögardan 2 gün boyunca mavi su aktı
- Hakkari'de hareketli dakikalar
- Yardıma itfaiye ekipleri yetişti
- 300 binlik motosikletle ön kapıdan çıkıp gitti
- Minibüsün çarptığı kamyonet takla attı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den seçim öncesi yeni hamle
- Sigaraya büyük zam geldi
- İsmailağa cemaatinden skandal sözler
- Peker'in rüşvet iddiaları AKP'yi karıştırdı
- AKP ve MHP'ye kötü haber...
- Mafya için siyaset, siyaset için mafya
- CHP'den 'Gürsel Tekin' açıklaması
- İYİ Parti'de istifa
- Fırat ve Laçin arasında darbe tartışması
- Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı işaret etti