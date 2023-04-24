Bodrum'da çevreye zarar verenlere büyük ceza
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir site inşaatında denize dökülen kum ve yapılan beton bloklar belediye ekipleri harekete geçti. Kumların temizlenmesi ve betonların sökülmesi için de uyarılarda bulunan Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, firmaya 67 bin TL de para cezası kesti.
Turizm sezonun yavaş yavaş başladığı Muğla’nın Bodrum ilçesinde kıyılardaki işletmeciler mevzuata aykırı işlemleri belediye ekiplerince cezalandırılıyor.
Torba’nın Demir mevkisinde site inşa eden bir firma tarafından sahile dökülen ve sahilin doğal karakteristiğini bozan beyaz kumlar, vatandaşlarca görüntülendi. Çekilen bir görüntüde ise bir iş makinesinin sahili kazarak düzenlediği görüldü. Sahile dökülen kum denize kaçmasın diye deniz dibine yerleştirilen büyük beton bloklar da dikkatlerden kaçmadı.
Konu ile ilgili yapılan haberler ve ihbarların ardından Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bahse konu firmaya kabahatler kanunundan işlem yaparak 67 bin TL para cezası kesti.
DÖKÜLEN KUM KALDIRILIYOR
Sahile dökülen kum, kaldırılması için firma tarafından çalışma başlatıldı. İş makineleri ile toplama çalışması yapılırken Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de bölgede hazır beklediği görüldü. Deniz içerisindeki beton blokların kaldırılması için de talimat verildi.
Öte yandan, bölgedeki bazı çam ağaçlarının kuruduğu gözlendi. Site inşaatının çevresinde kuruyan küçüklü büyüklü yaklaşık 10 çam ağacının neden kuruduğu ise bilinmiyor.
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