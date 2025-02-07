Bodrum'da fırtına 15 metrelik tekneyi batırdı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 15 metre uzunluğundaki tekne battı. Teknenin kaldırılması için çalışma yapılacağı belirtildi.

Bodrum'da fırtına 15 metrelik tekneyi batırdı!
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DHA
Yayınlanma: 07.02.2025 - 15:51

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü 5 Şubat'ta Bodrum için fırtına uyarısı yaptı. Fırtına ilçede bugün de etkili oldu.

Gümbet İskelesi'ne bağlı bulunan 15 metre uzunluğundaki bir tekne, fırtına nedeniyle iskeleye çarpıp hasar gördü. Hasar alan tekne, kısa sürede batmaya başladı. Yarıdan fazlası suya gömülen teknenin kaldırılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.

Öte yandan, bölgedeki fırtına yerini kuvvetli rüzgara bıraktı.


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