Bodrum'da orman ve makilik yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, orman ve makilikte yangın çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

DHA
10 Temmuz 2022 Pazar, 16:43
Bodrum'da orman ve makilik yangını
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Bodrum'un Bahçekaya Mahallesi Mumcular Barajı yakınındaki orman ve makilikte, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye 1 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz, 7 su tankeri, 3 dozer ile çok sayıda işçi sevk edildi.

Tarım arazilerinin de bulunduğu bölgedeki alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.


muğla Bodrum orman yangını
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