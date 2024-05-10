BODU'nun 8 seferi fırtına nedeniyle iptal edildi

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesince Mudanya ilçesi ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları yapılamayacak.

AA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 14:03
BODU'nun 8 seferi fırtına nedeniyle iptal edildi
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer verilen duyuruya göre, saat 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Ayrıca saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu ile 15.25'teki Armutlu-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle gerçekleşemeyecek.


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