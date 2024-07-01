Boğanın boynuzlayıp ezdiği sahibi öldü
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaklaşık bir ton ağırlığındaki boğanın boynuzlayıp ezdiği sahibi hayatını kaybetti.
Ağılköy köyünde hayvancılık yapan Muhammet Alçı (52), hayvanlarına bakmak için girdiği ahırda boğanın saldırısına uğradı.
Yaklaşık bir ton ağırlığındaki boğanın boynuz darbeleriyle yere düşen Alçı, ardından hayvanın ayakları altında ezildi.
Alçı'nın eşinin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Alçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
İncelemenin ardından cenaze, Eğirdir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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