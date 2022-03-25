Boğaziçi'ne geri dönen Can Candan'a davullu karşılama

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci tarafından görevine son verilen ve daha sonra mahkeme kararıyla üniversiteye geri dönen akademisyen Can Candan, kampüse girişinde meslektaşları ve öğrencileri tarafından davul ve zurnayla karşılandı.

ANKA
25 Mart 2022 Cuma, 14:34
Boğaziçi'ne geri dönen Can Candan'a davullu karşılama
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Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim görevlisi ve belgesel sinemacı Can Candan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prof. Dr. Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör olarak atamasıyla başlayan protestoları, çektiği fotoğraf ve videolarla kamuoyuyla paylaşmasıyla dikkat çekmişti. Candan'ın görevine ise Melih Bulu’dan boşalan Rektörlük görevine atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci tarafından son verilmiş ve kampüse girişi engellenmişti.

Konuyu yargıya taşıyan Can Candan, mahkeme kararıyla görevine geri döndü. Boğaziçili öğrenciler ve akademisyenler, Can Candan’ı bugün Boğaziçi Kampüsü’nde davul ve zurna ve halaylar eşliğinde karşıladı.

Öğrenciler, Can Candan’ı karşılama sırasında "Can Hocaya merhaba, kayyumlara elveda" pankartı açtı ve "Naci'nin gidişini Can Hoca fotoğraflayacak" dövizi taşıdı.



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